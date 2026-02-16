Exatlón México | Programa Completo | ¡Arranca la semana 21! Rosique anuncia cambios y la guerra por La Villa 360 se intensifica
La semana 21 de Exatlón México arrancó con el Equipo Rojo celebrando y analizando la estrategia de los Azules, quienes decidieron guardar su ventaja tras la eliminación de Natali. Antonio Rosique advirtió que vienen cambios importantes que transformarán la dinámica del juego, mientras ambos equipos se preparan para una batalla clave por La Villa 360 bajo alta tensión por el terrible accidenté de Paulette en la cocina.