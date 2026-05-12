Fernanda nunca vio mal que su amiga vendiera fotografías íntimas hasta que llegaron las consecuencias
Fernanda no tenía ningún problema con que su amiga Erika vendiera fotografías íntimas, hasta que llegaron los conflictos legales. ¿Realmente era su amiga?
Fernanda, amiga de Erika, se cansó de ser alcahueta de Erika. Ahora, explica en la clínica de emociones cómo decidió ser su ‘tapadera’. Según Fernanda, a ella no le asusta nada de lo que ha hecho Erika, pero todo cambió cuando llegaron los problemas legales. Fernanda revela que Erika sí recibía beneficios importantes a cambio de compartir sus fotografías íntimas o por salir con usuarios de una plataforma.