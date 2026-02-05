inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Mati rompe en llanto, el Draft Femenil se pone al límite y Rosique confirma bajas temporales por lesión

Una noche de emociones extremas sacudió Exatlón México: Festejo Azul, lágrimas inesperadas, el Draft Femenil al rojo vivo y Rosique anunciando que dos atletas no competirán.

Exatlón México

Exatlón México vivió una noche intensa: Los Azules celebraron su racha, Mati rompió en llanto por la presión, el Draft Femenil subió la tensión por el boleto a la temporada 10 y Rosique confirmó que Ernesto y Humberto no podrán competir por lesión, paralizando La Batalla Colosal.

