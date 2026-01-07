Exatlón México | Programa Completo | Empates, medalla varonil y un Azul que no baja el ritmo

El programa completo de Exatlón México estuvo cargado de intensidad, desde la advertencia de Rosique en la medalla varonil y el regreso de Mono a la pista, hasta el despertar del Equipo Rojo con el triunfo de Humberto y la respuesta inmediata del Equipo Azul, que de la mano de Alexis se impuso en La Batalla Colosal, confirmando que la rivalidad está más viva que nunca.