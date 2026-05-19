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¡Fernando sabe de quién es el departamento! ¿Librarán el pleito legal?

Fernando revela que él sabe quién es el verdadero dueño del departamento que disputan su hermana Gabriela y Jocelyn. ¿Iniciarán un largo pleito legal?

Fernando, el hermano de Gabriela, llega por sorpresa a la clínica de emociones después de tres años de distancia debido a una fuerte discusión. Ahora él está preocupado por Gabriela, pues no quiere que corra a su hijastra. Fernando revela que él sabe quién compró realmente el departamento. ¿Será que su testimonio tenga los suficientes argumentos para arreglar el tremendo lío?

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