¡Fernando sabe de quién es el departamento! ¿Librarán el pleito legal?

Fernando, el hermano de Gabriela, llega por sorpresa a la clínica de emociones después de tres años de distancia debido a una fuerte discusión. Ahora él está preocupado por Gabriela, pues no quiere que corra a su hijastra. Fernando revela que él sabe quién compró realmente el departamento. ¿Será que su testimonio tenga los suficientes argumentos para arreglar el tremendo lío?