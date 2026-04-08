Exatlón México | Programa Completo | Leo gana medalla clave y todas las mujeres quedan en riesgo en La Supervivencia
Una medalla clave y cinco duelos femeniles marcan una noche decisiva en Exatlón México.
La competencia se intensifica en Exatlón México con la victoria de Leo en la medalla individual, otorgando ventaja estratégica al Equipo Azul. Antonio Rosique anuncia cinco duelos de Supervivencia con todas las mujeres en riesgo, mientras atletas y analistas destacan que la clave no es hacer más, sino actuar mejor en el momento decisivo.