MasterChef 24/7 | Los chefs dejan una valiosa lección: disfrutar cada momento en familia

Durante el reto especial del Día del Padre en MasterChef 24/7, los chefs se acercaron a los capitanes y sus acompañantes para compartir un consejo que fue mucho más allá de la cocina: disfrutar la compañía de sus seres queridos y valorar cada instante juntos. En una jornada llena de emociones, los participantes vivieron momentos únicos cocinando al lado de sus hijos y padres, demostrando que la competencia también puede ser un espacio para fortalecer los lazos familiares.