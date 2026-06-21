MasterChef 24/7 | Comienza el Domingo de Eliminación con invitados de lujo

Arranca un nuevo domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y la exigencia será mayor que nunca. En esta ocasión, tres comensales muy especiales llegan para poner a prueba a los cocineros: los maestros del mundo MasterChef, quienes regresan para evaluar cada detalle de los platillos presentados. Sin embargo, su visita también llega acompañada de algunas inquietudes, pues consideran que varios participantes aún no comprenden por completo la importancia, disciplina y responsabilidad que implica estar dentro de la cocina más famosa de México. Con retos decisivos, altas expectativas y mucho sabor, la noche promete convertirse en una de las más intensas de la competencia.