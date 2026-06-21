PreShow | El drama y la intensidad se apoderan de MasterChef 24/7

El preshow de MasterChef 24/7 estuvo cargado de intensidad, emociones y conversaciones que dieron mucho de qué hablar. Entre análisis de estrategias, diferencias entre algunos participantes y los temas más comentados de la semana, el ambiente se calentó desde los primeros minutos. Los host digitales y los invitados especiales repasaron los momentos más impactantes de la competencia, mientras las expectativas crecían rumbo a una nueva noche de retos. Sin duda, las cosas dentro de MasterChef 24/7 se viven cada vez más intensas, demostrando que el fuego no solo está en las parrillas, sino también en las emociones que rodean a la cocina más famosa de México.