Exatlón México | Programa Completo | Azules dominan las Supervivencias y dejan contra las cuerdas a los Rojos
Los Azules toman ventaja en una jornada llena de tensión estratégica dentro de la semana 28 de Exatlón México.
El programa completo de Exatlón México estuvo marcado por la racha del Equipo Azul en las Supervivencias, aumentando la presión sobre los Rojos. La estrategia tomó protagonismo en cada circuito, con ambos equipos buscando evitar poner en riesgo a sus compañeras, en una jornada decisiva que podría influir directamente en el Duelo de Eliminación.