La Batalla Colosal de la semana 21 se define HOY 17 de febrero 2026 en Exatlón México: ¿Quién gana, Rojos o Azules?

Este martes 17 de febrero del 2026, se vivirá una nueva Batalla Colosal que lo cambiará todo en Exatlón México. Rojos y Azules se enfrentarán en la semana 21 por una recompensa que mantiene a todos al filo de la butaca.

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo del 16 de febrero del 2026

¿Cómo llegan las escuadras a La Batalla Colosal?

Rojos llegan con tensión máxima en la semana 21: En las últimas semanas la competencia se ha vuelto más agresiva, más intensa y cada corcito se pelea como si fuera el último. En este sentido, los Rojos llegan motivados, pues el ambiente no se ha relajado tras despedir a una Azul. No obstante, la escuadra sabe que la semana apenas comienza y, si buscan mantener esa sensación de gloria, tendrán que pelear cada punto con fuerza.

¡Paulette enciende las alarmas! Revive lo mejor del Exatlón

Azules con hambre de victoria: Tras tener que despedir a uno de sus miembros, Los Azules se mantienen con sed de revancha, y solo peleando cada punto al máximo podrán asegurar la calma que los ha definido durante toda la temporada.

Por qué la Batalla Colosal de HOY es clave en Exatlón México

No es sorpresa que La Batalla Colosal no se luche como un punto más, pues este contiene en su victoria grandes premios que marcan la diferencia entre salir de la temporada llena de confort o perder un circuito más.

¿Qué podría pasar si pierde el Equipo Rojo o el Equipo Azul?

Sin duda, una derrota es una derrota, y en este punto de la temporada no solo se trata de perder una recompensa, se trata de dar o recibir un golpe de autoridad dentro de una de las temporadas más intensas que ha vivido Exatlón México.