Exatlón México: Rojos defienden y Azules atacan ¿quién gana la Villa 360 hoy jueves 29 de enero?

La novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y en esta ocasión te diremos quién gana hoy jueves 29 de enero de 2026 la Villa 360. Para saber qué equipo es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o da clic aquí para ver en vivo todo sobre el reality deportivo. Los Rojos defienden y los Azules atacan; veremos si el grupo comandado por Koke Guerrero pueden recuperar el inmueble con lujos.

Los azules enojados con Valery Carranza por esta razón

Tras ganar el Juego de los Enigmas en Exatlón México , Doris del Moral disfrutó de haber ganado dichos premios, pero, también comentó que iba a regañar a una de sus compañeras; hablamos de la Chica Azul, Valery Carranza. Cuando estaban eligiendo las cajas, los Azules se fueron por el número uno, pero Val se quedó con la opción número 2.

Cuando Valery se quedó con su número, como no hubo nadie que celebrara con ella, los Rojos se sintieron felices por su rival y decidieron festejar con ella, un momento que quedó grabado en la historia de Exatlón México. Pero quién estaba más enojado fue Koke Guerrero.

En el debate, Valery dijo que no fue para tanto, y que ella sí sabía separar las cosas, puesto que, una cosa es la competencia. La jugadora de futbol bandera añadió que no tomaba nada en juego, sin embargo, el Hechicero del Aire le dejó en claro que se sentía inseguro que su compañera estuviera hablando y llevándose bien con los Rojos.

Koke Guerrero también dejó en claro que, no estaba bien que Touchdown Val hablara con los escarlatas, ya que los Rojos son muy colmilludos en Exatlón México y que, en temporadas pasadas ya se habían metido en el equipo Azul. El Hechicero dijo que sabe muy bien que Mono y Mati son los que hacen la estrategia, por lo que, Carranza podría decirles algo y eso debilitar a los Contendientes.

¿Los participantes de Exatlón México pueden cambiar de equipo?

No, los participantes de Exatlón México no pueden cambiar de color, y en ninguna de las 9 temporadas y 2 All Star se ha dado una situación donde uno de sus atletas se pase a otro equipo. Esto a pesar de que, leyendas van y vienen, pero cuando regresan a las playas del reality deportivo, lo hacen con sus colores originales.

