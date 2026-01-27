Exatlón México: Los participantes del equipo Rojo y Azul que adecuaron un circuito en los parques de Nezahualcóyotl

La novena temporada de Exatlón México está en curso, de hecho, el reality deportivo ya está haciendo el Draft para ver quiénes son los atletas que tienen las cualidades necesarias para estar en la décima temporada; sin embargo, las competencias del programa traspasan fronteras y así fue como dos participantes, uno del equipo Rojo y otro del grupo Azul, adecuaron un tipo de circuito, pero en los parques de Nezahualcóyotl; hablamos de Diana Laura Nuñez y Osiris López.

Así corrieron Diana Lauara y Osirys un tipo de circuito de Exatlón México en los parques de Nezahualcóyotl

A través de las redes sociales de estos participantes (Diana Laura y Osirys) corrieron un tipo de circuito como los que se tienen en Exatlón México . En este video se puede ver que están en un parque de Nezahualcóyotl, y se ven resbaladillas o juegos para niños; pero es aquí donde el Faraón de Neza y la frontenista pasan estos obstáculos corriendo.

De igual forma como en los circuitos de Exatlón México , los participantes colocaron objetivos para tirarlos con aros y empanadas. En esta competencia no hubo un ganador, pero en el video que subió el Faraón de Neza, se puede ver que la pasaron muy bien. De hecho, también se puede observar que, Diana Laura comió con la familia de este chico, quien también es un fanático 100% del reality deportivo.

¿Quién es Diana Laura Núñez?

Diana Laura Núñez es una atleta de alto rendimiento, quien estuvo en la séptima temporada del programa; sin embargo, la experta en frontenis no pudo seguir con su participación puesto que, sufrió una terrible fractura, y esto hizo que tuviera que abandonar la competencia, sin embargo, ahora es una analista de este reality deportivo en el programa llamado: El Otro Lado de los Realities.

¿Quién es Osirys López?

Osirys López es un fiel fanático de Exatlón México, cumplió su sueño cuando ingresó en la quinta temporada, en esta edición se le vio competir contra sus ídolos, y era tanta su emoción que incluso Macky González le decía que se la creyera y que sus héroes ahora eran sus rivales. El apodado Faraón de igual manera salió eliminado y a través de su cuenta oficial de Instagram hace los análisis de los programas y de algunos atletas.