Exatlón México: Rojos o Azules ¿quién gana HOY miércoles 28 de enero la Recompensa Colosal?

La semana 18 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y aquí te diremos quiénes son los participantes que ganarán hoy miércoles 28 de enero de 2026 la Recompensa Colosal, la cual puede ser cualquier tipo de premio, pero, en lo que va de la presente edición, han sido en su mayoría viajes fuera de las playas de la competencia. Para saber qué equipo se hará con este obsequio, es importante que sintonices la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

Los Azules ganaron el Juego de los Enigmas

Los Azules pudieron detener la buena racha de los Rojos en Exatlón México , y qué mejor que ganando el Juego de los Enigmas, donde los premios en su mayoría fueron electrónicos como: un tapete para bailar gamer, una tableta inteligente y una silla gamer con portavasos, masaje y hasta bocinas. El marcador quedó 8-2 y con ellos los celestes se impusieron por mucho a los escarlatas.

¿Cuál es el estado de Ella Bucio?

Por otro lado, las alarmas saltaron en el equipo Rojo cuando Ella Bucio le dijo a Humberto Noriega que tenía que ir al médico por un tema de salud. Prime Time le preguntó que si lo iba a extrañar la campeona de parkour dijo que sí. La atleta escarlata está en observación y dijo que se ausentará por lo menos 2 días de las competencias.

Los Azules enojados con una de sus leyendas

Tras ganar el Juego de los Enigmas, Doris del Moral explotó en contra de Valery Carranza, ya que por lo que se pudo ver y escuchar en el avance, al parecer la jugadora de tocho bandera habría estado con Karol Rojas u otro participante del equipo rival; algo que vio muy mal Bulldozer e incluso se escucha decir a Koke Guerrero que no debería estar compitiendo.

En la siguiente escena vemos a Valery diciendo que sus compañeros deben aprender a separar lo que es una competencia, e incluso rompe en llanto. Si quieres ver todo lo que pasará con Touchdown Val, sintoniza en punto de las 20:30 horas la señal de Azteca Uno para ver el programa de Exatlón México totalmente en vivo o da clic aquí .