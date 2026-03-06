Exatlón México | Rojos o Azules: ¿Quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo del 2026 ?

Esta noche, la semana 23 de Exatlón México entra en una de sus competencias más importantes, pues hoy 6 de marzo del 2026, los atletas se enfrentarán en un duelo que alondra en riesgo su permanencia y la duda que surge entre los fanáticos del reality deportivo más demandante de la televisión nacional es la misma: ¿Quién será el equipo que ponga en riesgo a uno de sus compañeros?

Tanto El Equipo Rojo como El Equipo Azul llegan a la contienda con historias muy distintas, pues en las últimas jornadas, ya que, si bien los rojos han demostrado una recuperación considerable, los Azules se mantienen expectantes tras dominar gran parte de la novena temporada.

¿Qué equipo llega con ventaja a la supervivencia en Exatlón México?

Recordemos que, en las últimas contiendas, El Equipo Rojo ha mostrado una mejor solidez dentro de los circuitos, especialmente tras ganar los dos Token de la semana, y es gracias a estas victorias que los fanáticos de Exatlón México consideran que será esta escuadra la que logre salvaguardar la integridad de todos sus miembros al menos por una semana más.

Del otro lado, El Equipo Azul ha demostrado a lo largo de las semanas que mantiene una fuerte constancia en cada punto y es por ello por lo que sus seguidores apuestan a que esta noche sean ellos los que eviten poner en riesgo a uno de sus compañeros.

Especulación entre los fans de Exatlón México

Dentro de la conversación digital, los fanáticos de la novena temporada apuestan a que será El Equipo Rojo el gran favorito de la noche gracias a la superioridad que demostraron la noche de ayer tras ganar La Villa 360. El Equipo Azul tendrá que conectar su garra deportiva si espera evitar ponerse en riesgo ante el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Hasta el momento, el terreno de juego ya comenzó a arder en especulaciones e incertidumbre, por lo que, si quieres saber qué escuadra se pondrá en riesgo de perder a uno de los suyos esta noche, no te pierdas la transmisión en directo por Azteca Uno y todas nuestras redes digitales oficiales.