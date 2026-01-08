Exatlón México: Azules o Rojos, este equipo gana la Villa 360 hoy jueves 8 de enero de 2026

Aquí te diremos quién gana la Villa 360 de este jueves 8 de enero de 2026 en el cuarto capítulo de la semana 15 de la novena temporada de Exatlón México . Los Rojos siguen bastante preocupados debido a su mala racha que han venido viviendo desde hace días; sin embargo, para saber qué grupo ganará la Casa con Lujos deberás sintonizar Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

Rojos atacan y azules defienden la Villa 360 hoy jueves 8 de enero en Exatlón México

Los Rojos siguen sumando derrotas, la Recompensa Colosal fue ganada por el equipo Azul, con un marcador de 8-5, y el premio fue una experiencia en un parque acuático. Sin embargo, antes de jugarse este incentivo, se puso en disputa la medalla varonil, la cual fue ganada por Humberto Noriega.

The Prime Time se ha vuelto uno de los pesos pesados y líderes del equipo Rojo, a eso se le suma que, durante la competencia en la Recompensa Colosal, el jugador de tocho bandera le ganó un punto a Alejandro, y simuló orinarlo, ya que, el apodo del atleta Azul es el de Dóberman.

La estrategia de los Rojos sí está dando frutos, y así se vio antes de la Batalla Colosal, cuando Mati Álvarez dijo que su plan era meterse en las cabezas de sus rivales para que estos no estuvieran concentrados, y fue aquí donde Mario Mono Osuna dio a conocer que, Joe de la Selva se le acercó para tratar de conseguir una tregua, pero el exjugador del América dijo que lo eliminará lo antes posible del programa.

Humberto Noriega asegura que José Ochoa quiere ser como él

The Real también aseguró que, cuando inició la novena temporada de Exatlón México , Joe de la Selva se le acercaba y le decía que quería ser como él, que lo admiraba y que era un honor competir; sin embargo, Primer Time comentó que, toda esta buena actitud por parte del Tarzán tapatío se esfumó y acusó a los azules de contagiarlo con sus malos hábitos a la hora de competir. Esta afirmación llegó luego de que Emilio Rodríguez perdiera su primera carrera ante el novato durante el pasado Juego de los Enigmas.