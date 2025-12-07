La leyenda de Exatlón México que se parece a un protagonista de Stranger Things

La novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y este domingo 7 de diciembre se dará el famoso Duelo de Eliminación, donde uno de los atletas deberá competir contra sus rivales para poder seguir en la pugna del reality show. El programa reúne a los mejores deportistas de alto rendimiento, mismos que cuentan con los mejores físicos gracias a las disciplinas que ejercen.

Por otro lado, una de las series más vistas en las últimas semanas es la de Stranger Things, donde su temporada final se dividirá en 3 volúmenes, el primero ya vio la luz y nos regalaron 4 episodios, donde Will descubre que tiene superpoderes. Debido a la fiebre de esta historia, algunos televidentes se han dado cuenta que una leyenda de Exatlón México tiene un increíble parecido con este protagonista de la trama que se lleva a cabo en el pueblo de Hawkins.

El atleta de Exatlón México que tiene un parecido INCREÍBLE con este protagonista de Stranger Things

La leyenda del reality show comandado por Antonio Rosique que se parece mucho a un protagonista de Stranger Things es Humberto Noriega. Primer Time es uno de los atletas con mejor físico y no es para menos, su disciplina que es el futbol bandera se lo requiere. El también apodado “The Real”, tiene un cierto parecido físicamente con Billy, el fallecido hermano de Max que muere a manos de un Azotamentes que es un tipo de araña gigante en la tercera edición de la historia.

El actor que da vida a Billy es Dacre Montgomery, y de acuerdo con algunos fanáticos del reality show de TV Azteca y de la serie, ambos se parecen en los ojos y bigote. Además de participar en la popular serie de streaming, el artista ha tenido papeles importantes en los siguientes proyectos:

Cuidado con los extraños donde fue Jeremy en el 2016

Power Rangers donde fue Jason, el Ranger Rojo) en el 2017

Stranger Things donde fue Billy en la segunda y tercera temporada

La galería de los corazones rotos donde fue Nick en el 2020

Elvis donde fue Steve Binder en el 2022

Stranger Things en la temporada 4 donde fue Billy Hargrove

Dead´s Man´s Wire donde fue Richard Dick Hall en el 2025

¿Quién es Humberto Noriega?

Sin duda alguna, Humberto Noriega es uno de los candidatos a ganar la novena temporada del programa conducido por Antonio Rosique, a eso se le suma que, en la octava campaña sufrió un terrible accidente, el mismo que le pasó a Pato Araujo, cuando ambos impactaron su cabeza contra una estructura metálica. En este sentido, The Real también tuvo que ser intervenido ya que se abrió y necesito que le cosieran, sin embargo, pudo regresar a competir y eliminar a Capitán Coraje.

Mide 1.80 metros de altura, cuenta con 34 años de edad y nació el 2 de diciembre de 1991; es originario de Tijuana, Baja California. Su disciplina es el Futbol Bandera, y la Liga de Futbol Americana publicó que, Primer Time egresó de los Aztecas de la UDLAP donde defendió los colores de dicha institución.

En el 2016 se hizo con un campeonato, bicampeonato y campeonato nacional, además fue de los jugadores más destacados de la CONADEIP. Su primera aparición en Exatlón México fue en el 2024 cuando corría la octava edición del reality show; sin embargo, no pudo llegar a la Gran Final.

