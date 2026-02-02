Las primeras palabras de Samanta tras su eliminación de Exatlón México 2026: “Me voy triste, pero agradecida”

Recientemente, la eliminación de Samanta el pasado domingo dejó un sabor agridulce entre los seguidores del Equipo Rojo, pues, a pesar de buscar mantener el ánimo, las constantes victorias les han afectado y es ahora que la atleta ha decidido romper el silencio y hablar sobre lo que significó su paso por la novena temporada de Exatlón México.

Samanta y su regreso a Exatlón México: Una experiencia distinta

Durante la entrevista, Samanta habló sobre lo que es regresar a una temporada; no fue algo sencillo, enfrentarse a la competencia ya avanzada fue una perspectiva completamente diferente, pues no pudo adaptarse a la situación. La atleta fue clara al señalar que todos los días entrena para dar lo mejor de sí, logrando integrarse de manera importante con todos sus compañeros.

La dura eliminación y los nervios de la competencia

Samanta también se dio el tiempo de hablar sobre su eliminación, admitiendo que los nervios estuvieron presentes en todo momento, pero al contrario de lo esperado, logró tomarlo como algo positivo, convirtiéndolos en fuerza para enfrentar a dos atletas formidables. Y, aunque el resultado no fue el esperado, se dijo satisfecha por haber entregado todo en cada enfrentamiento. “Di lo mejor de mí y me voy contenta”, afirmó, dejando claro que no se guarda reproches.

¿Hay violencia y rivalidad en Exatlón México?

Uno de los temas que más dio de qué hablar fue la polémica que ha crecido dentro de la novena temporada, pues al señalar sobre la “violencia que se ha vivido dentro de los circuitos”. Samanta fue clara: "No percibí violencia como tal", aunque reconoció que existen actitudes y situaciones con las que no siempre se coincide. Sin embargo, subrayó que, al final del juego, todos siguen siendo compañeros. Respecto a la rivalidad entre rojos y azules, aseguró que es completamente normal y que, mientras sea una rivalidad sana, siempre formará parte del ADN de Exatlón México.

¿Samanta regresaría a Exatlón México?

Samanta confesó sentirse triste por su eliminación; Samanta se mostró profundamente agradecida por la oportunidad de regresar al programa, admitiendo que le encantaría volver en el futuro, incluso deseando que pudiera ser un poco antes. “Estoy muy feliz”, concluyó.