Exatlón México | Leo y Kate derriten a todos con su amor de “amigos”

Leo y Katia han enternecido a todos los fans de la novena temporada de Exatalón México, luego de protagonizar un momento lleno de romance pensado para el Día del Amor y la Amistad, donde ambos atletas intercambiaron regalos y dejaron ver la conexión especial que han construido dentro de los circuitos.

El regalo artesanal que Leo preparó en La Barraca

En un reciente video que rápidamente llamó la atención, Ernesto acompañó a Loe mientras preparaba una sorpresa artesanal para Katia. El atleta confesó que hacer un detalle en La Barraca Metálica no es nada fácil, ya que todos están compartiendo un solo espacio reducido y sin privacidad, por lo que encontrar un espacio para trabajar sin ser descubierto es complicado.

A pesar de las complicaciones, Leo logró elaborar un dije hecho a mano con una pequeña piedra en forma de corazón, buscando que el regalo fuera especial, único y totalmente inesperado.

Doris confirma que el amor se siente en el aire

Del otro lado, Doris comentó que este tipo de fechas se sienten muy distintas dentro de Exatlón México, pues el ambiente cambia y las emociones se intensifican, especialmente cuando el estrés de la convivencia diaria es tangible.

“Me estoy enamorando mucho”: La frase que encendió rumores

Durante el tierno momento, Leo dejó una declaración que no pasó desapercibida al afirmar que esta temporada todo ha sido diferente, advirtiendo que ha pasado mucho tiempo junto a Katia, confesando que cada vez se está enamorando más.

¿Relación confirmada entre Leo y Katia?

A pesar de que los atletas se dieron regalos mutuamente y fueron apoyados por todos en el equipo, es importante señalar que hasta ahora no se ha confirmado que la “pareja” mantenga una relación romántica, por lo que la pregunta que domina a los fans es conocer si son pareja, amigos o algo más.