¡Adiós Natali! La Azul es eliminada en Exatlón México y Rosique la despide con un mensaje brutal

Natali, pilar del Equipo Azul, fue la eliminada del día de hoy 20 de febrero del 2026, de la novena temporada de Exatlón México. El camino de la atleta llegó a su final en la semana 20, dejando un vacío importante no solo en la competencia, sino también en sus fans.

El mensaje de Rosique: “Los finales inesperados aclaran el camino”

Tras confirmarse su salida, Rosique no dudó en expresar su gratitud: “Cuando un final llega, te revela el sentido”. La Máxima Autoridad también dejó en claro que algunos finales llegan sin avisar, pero lejos de quitar el sentido, lo revelan. Con esas palabras fue que se reconocieron los 7 años de trayectoria de la atleta dentro de la marca.

Natali rompe el silencio y agradece su regreso

Ante lo sucedido, Natali se mostró visiblemente conmovida y agradecida por la oportunidad de volver a los circuitos, pues le permitió descubrir una nueva y mejor versión de sí misma. También agradeció a sus compañeros por aceptarla y a su familia por apoyarla.

La atleta se despidió de todos sus compañeros y de los circuitos con orgullo, pero con la sensación de que la insatisfacción se apoderó de ella, ya que venía por todo y esperaba llegar más lejos. Dejando en claro que se va con la frente en alto: “Nunca me rendí… luché y crecí hasta el final”.