inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Alexis vence a Mono y gana la moto varonil en Exatlón México

La moto varonil, uno de los grandes premios de la temporada, se definió en un duelo intenso entre Alexis y Mono que mantuvo la tensión al límite en Exatlón México.

Videos,
Exatlón México

En la semana 21 de Exatlón México, Alexis del Equipo Azul venció a Mono del Equipo Rojo en la contienda por la moto varonil. El enfrentamiento estuvo marcado por la tensión y la intensidad en cada circuito. Con la victoria, el Azul aseguró uno de los grandes premios de la temporada ante la mirada expectante de ambos equipos.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos