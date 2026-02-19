Alexis vence a Mono y gana la moto varonil en Exatlón México

En la semana 21 de Exatlón México, Alexis del Equipo Azul venció a Mono del Equipo Rojo en la contienda por la moto varonil. El enfrentamiento estuvo marcado por la tensión y la intensidad en cada circuito. Con la victoria, el Azul aseguró uno de los grandes premios de la temporada ante la mirada expectante de ambos equipos.