Sofía Arroyo responde indirectamente a rumores con Heliud Pulido y revive escándalo

Recientemente, la exatleta de Exatlón México, Sofía Arroyo, volvió a generar debate en redes después de que compartiera un par de historias en las que comenta sobre el cuidado de la información que se maneja en redes sociales, lo que ha provocado que diversos internautas señalen que puede ser una advertencia a los rumores de su cercanía con otro exparticipante de la contienda, tras viralizarse un par de fotografías durante la boda de Casandra Ascencio.

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Es importante señalar que dentro de una contienda que lleva al límite a los atletas como Exatlón México, el control de las emociones juega un papel fundamental, como lo ha señalado La Máxima Autoridad, quien advierte que tanto fuera como dentro de la contienda, la paz mental es fundamental para seguir avanzando; por ello, los fanáticos del reality deportivo más demandante de México saben que las historias no se terminan cuando se apagan los reflectores.

El origen de los rumores sobre Sofía Arroyo

De acuerdo con la conversación digital, los rumores comenzaron meses atrás cuando Pamela Verdirame, expareja de Heliud Pulido, insinuó que la relación terminó por una supuesta tercera persona, por lo que la reciente aparición de Sofía Arroyo y Heliud Pulido reavivó el debate, provocando cientos de teorías.

El mensaje que encendió la conversación en redes

Ante la creciente conversación digital, Arroyo publicó una historia en Instagram con el mensaje: “Subir contenido tiene responsabilidades y consecuencias. No todo es ‘chisme’... ni todo lo que se disfraza de paz es verdad”. Para la comunidad de Exatlón México, este mensaje se interpreta como indirecta ante los rumores de su supuesto romance con el atleta.

Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido de manera clara si existe algún tipo de relación sentimental. No obstante, para los fanáticos del reality deportivo más demandante de México, se especula que el tema seguirá dando de qué hablar.