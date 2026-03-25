¿Qué pasó con el novio de Sofía Arroyo? Fans de Exatlón México especulan relación con Heliud Pulido

Durante la octava temporada de Exatón México, la atleta Sofía Arroyo mantuvo una relación con Mauricio Martínez, deportista de alto rendimiento dentro del fútbol americano, la cual dio mucho de qué hablar dentro de la contienda y fuera de ella. Ahora Sofía vuelve a encender las alarmas por los rumores que la vinculan románticamente con un ex participante del reality deportivo.

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¿Por qué terminaron Sofía Arroyo y Mauricio Martínez?

De manera general, se ha señalado que la ruptura se había dado debido al desgaste natural de la relación y la presión de mantenerse dentro de una contienda que lleva al límite a los atletas.

Los rumores recientes que volvieron a colocar el tema en tendencia

Para finales del 2025, dentro de la conversación digital surgieron diversas especulaciones relacionadas con Heliud Pulido y Pamela Verdirame, situación que volvió a colocar a Sofía en el centro de la polémica, esto a pesar de que la atleta negó cualquier situación relacionada con la pareja y su situación.

Un tema que sigue generando interés entre fans de Exatlón México

Las relaciones de los competidores, tanto dentro como fuera de Exatlón México, son uno de los temas que más llaman la atención de los seguidores de la contienda y, recientemente, estas han tomado gran importancia después de que se señalara la supuesta aparición juntos de Pulido con Sofía Arroyo en la boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano.

Los fanáticos de Extlón México también señalaron que Sofía ha mantenido recientemente actividad dentro del perfil de Pulido, mientras que en su perfil ya no es posible encontrar imágenes de ella con su expareja sentimental, acto que ha encendido la duda entre los fanáticos sobre la posible relación entre Sofía y Pulido.