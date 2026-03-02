¡ÚLTIMA HORA! Impacto total: Ella es eliminada en la semana 22 tras una contienda cardíaca

Hoy 1 de marzo, Exatlón México quedará marcado en su semana 22 como una de las más intensas de la temporada, con una contienda que se disputó al límite y en la que Ella se convirtió en una más de las eliminadas de la novela temporada tras ocupar su medalla ganada, dejando a toda la escuadra y en especial a Humberto visiblemente consternados.

Ahora lee: Exatlón México: Batalla por la Supervivencia: Programa del 27 de febrero del 2026

En la semana 22, la eliminación no dio tregua y desde el segundo uno se vivió la tensión en el ambiente. La precisión, la velocidad y el control mental fueron determinantes en un circuito que exigió concentración absoluta.

¿Cómo fue la eliminación de Ella vivió en la semana 22?

El enfrentamiento fue una ardua contienda entre Natali y Ella en donde se demostró la determinación y el carácter de los atletas de alto rendimiento. Durante gran parte de la contienda, la duda de quién sería la eliminada estaba en el aire hasta que de manera certera la atleta del equipo Azul tomó la delantera. La presión aumentó cuando Rosique reconoció la garra deportiva de las atletas.

Una eliminación que impacta al equipo

Sin lugar a dudas, el duelo se vivió de gran manera y transformó la dinámica de ambos equipos, pues Rosique admitió que la tensión está al rojo vivo desde el encuentro de Valery y Ella, en el cual la atleta Roja sobresalió por un momento. Tras la salida de Ella, sus compañeros reconocieron su entrega y constancia a lo largo de la temporada; entre sus compañeros las reacciones no se hicieron esperar: abrazos, lágrimas y palabras de reconocimiento.

La triste salida de Ella no solo representa un cambio estratégico para su equipo, sino también un golpe emocional al pilar del equipo Rojo, Humberto, pues, a pesar de que la escuadra Roja decido ocupar la medalla grupal para darle una vida más a la atleta, esta no fue suficiente. Del otro lado, en El Equipo Azul, las celebraciones comenzaron al ser esta salida una de las que pegaría más fuertemente a la escuadra rival.

¿Qué sigue tras la semana 22 en Exatlón México?

La salida de Ella no solo representa un atleta menos dentro de la cotidianidad, sino un aumento en la inyección de toda la semana, más si se toma en cuenta que la novena temporada se encuentra en el momento de “resistencia”. La lucha por la permanencia se vuelve más exigente y los circuitos pondrán a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental. La eliminación de Ella Vivió confirma que nadie tiene el lugar asegurado y que cualquier descuido puede ser definitivo.

