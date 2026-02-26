Exatlón México: Rojos defienden y Azules atacan, ellos ganan hoy en vivo la Villa 360

Hoy jueves 26 de febrero de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Villa 360 en la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México. Rojos no se quieren ir de la casa con lujos y los Azules quieren recuperar las comodidades de este recinto. Para saber quién gana dicho premio, deberás sintonizar la señal de TV Azteca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

¿Dónde ver en vivo hoy Exatlón México?

Para saber quién gana la segunda Villa 360 de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, es necesario sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, también puedes ver todo el contenido original y exclusivo del reality deportivo dando clic aquí.

Humberto Noriega se proclama como el máximo ganador de Medallas Varoniles

Por otro lado, el miércoles 25 de febrero de 2026 se llevó a cabo la competencia por la Medalla Varonil de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México y quien se llevó esta presea fue Humberto Noriega, Prime Time le ganó su cuarto premio de este tipo a Adrián Leo y con ello, el Hombre del Horario Estelar se consagra como el máximo ganador de estos reconocimientos y sólo está a 2 galardones de igualar a Mati Álvarez, quien suma 7 insignias en la presente edición.

¿Cómo va el medallero de los hombres en Exatlón México?

Alexis Vargas: 2 Medallas

Ernesto Cázares:1 Medalla

Koke Guerrero Guerrero: 4 Medallas

Adrián Leo: 3 Medallas

Benyamin Saracho: 0 Preseas

Humberto Noriega: 5 Preseas

César Villaluz: 0 Preseas

Mario Mono Osuna: 2 Preseas

La frustración de Benyamin Saracho

Benyamin Saracho fue el primero en pasar en el Contrareloj para ver si conseguía por fin su primera medalla, el tiro final era el que más dominada y sobre todo, llegaba a pelear la Medalla Varonil tras ganarle varias carreras a Koke Guerrero, Ernesto Cázaresy a Adrián Leo, pero ya en la pugna, el Speed Galgo no pudo y marcó un tiempo que les daba mucho chance a sus rivales de mejorar sus tiempos.

