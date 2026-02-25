Exatlón México: ¿INJUSTICIA? Antonio Rosique revela que Mati Álvarez ya no puede competir por la Medalla Femenil por esta razón

El pasado miércoles 24 de febrero de 2026 se llevó a cabo la competencia por la Medalla Femenil en la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, donde la ganadora fue Jazmín Hernández; sin embargo, antes de llevarse a cabo esta pugna, Antonio Rosique le preguntó a Mati Álvarez cuántas preseas tiene, a lo que Terminator dice que son 6. Tras esta respuesta, la Máxima Autoridad le advirtió y le dijo que, en caso de ganar su séptimo galardón ya no podría competir por otro premio de este tipo.

¿Por qué Antonio Rosique le dijo a Mati Álvarez que ya no podría competir por la Medalla Femenil?

Durante la ceremonia que se lleva antes de la Medalla Femenil, la Máxima Autoridad le preguntó a Mati Álvarez qué cuántas preseas llevaba en la novena temporada; la respuesta de Golden Champion fue hacer una seña con los dedos donde contabilizaba 6 galardones; fue aquí donde Rosique le dijo que, en caso de ganar un premio más de este tipo ya no podría competir en la pugna, ya que 7 es el número máximo de este tipo de condecoraciones.

¿Quién tiene más medallas en la novena temporada de Exatlón México?

Los Rojos pueden presumir que, todas sus atletas mujeres ya cuentan con por lo menos una medalla, y esto se dio luego de que Jazmín Hernández consiguiera su primera presea en la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México. Aquí te diremos cómo va el medallero de la presente edición en la rama Femenil.

Mujeres del equipo Azul

Valeri Carranza: 1 Medalla

Natali Brito: 0 Medallas

Katia Gallegos: 1 Medalla

Evelyn Guijarro: 2 Medallas

Doris del Moral: 1 Medalla

Mujeres del grupo Rojo

Paulette Gallardo: 2 Preseas

Mati Álvarez: 6 Preseas

Karol Rojas: 1 Presea

Jazmín Hernández: 1 Presea

Ella Bucio: 1 Presea

¿Dónde ver en vivo hoy Exatlón México 2026?

Para ver hoy en vivo el capítulo 3 de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, tienes que sintonizar en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, la señal de Azteca Uno o bien dar clic aquí para disfrutar de todo el contenido del reality deportivo, el cual es uno de los más vistos.

Participantes de Exatlón México 2026

Los Rojos tienen en su grupo a participantes de gran calibre como: Mario Mono Osuna, quien es el vigente campeón de la marca, Karol Rojas, Benyamin Saracho, Jazmín Hernández, Paulette Gallardo, Humberto Noriega, Ella Bucio, César Villaluz y Mati Álvarez, quien es la tetracampeona de Exatlón México.

El equipo Azul por su parte, tiene en sus filas a Koke Guerrero quien es el tricampeón del reality deportivo, Valery Carranza, Natali Brito, Ernesto Cázares que fue el primer campeón del programa, Katia Gallegos, Alexis Vargas quien no podrá competir en la semana 21 por recomendación del médico, Doris del Moral y Adrián Leo y Evelyn Guijarro.