Exatlón México: ¿Ya no confían en Mati? Los Rojos están hartos de Terminator por esta razón

Mati Álvarez es la más ganadora de Exatlón México, la participante Roja cuenta con 4 trofeos de la marca, 3 de temporada regular y una Copa; sin embargo, en la novena edición, al parecer se ha dado una situación, y es que el equipo Rojo ya no confía al 100% en Terminator; ahora se ha dado de nuevo una situación en donde los escarlatas se dieron cuenta de algo, y es que al parecer Golden Champion le tiene miedo a una rival Azul.

En este sentido, los participantes Rojos que hablaron sobre la situación de Golden Champion, fueron: Mario Mono Osuna, Humberto Noriega, Jazmín Hernández y Karol Rojas. Está última dijo que no era posible que no fuera al relevo cuando había ganado su punto, esto se dio en la pelea por la Villa 360, y es que al final fueron el exjugador de la Liga MX y Ella Bucio quienes corrieron y le ganaron a Ernesto Cázares y Evelyn Guijarro.

A este tema se unió Prime Time quien dijo que Mati siempre terminaba cansada y se negaba a correr en puntos decisivos; algo que Mono Osuna reprobó y que Karol opinó: “es que no quiere correr contra ella, parece que le tiene miedo. No es posible, tiene un talento descomunal, por algo es la más ganadora, pero correr y perder no hace que sea menos”.

¿A qué participante Azul de Exatlón México le tiene miedo Mati Álvarez?

En la novena temporada de Exatlón México se ha dado el descubrimiento de una participante que podría llegar a las semanas finales, hablamos de Katia Gallegos. La basquetbolista le ha tomado la medida a Golden Champion, y en varias ocasiones le quita puntos importantes, al grado que, sólo en circuitos que Terminator sabe que ganará, la escoge, pero en otros no.

Esta situación ya fue descubierta no sólo por los escarlatas, sino por los Azules y es que Adrián Leo y Koke Guerrero le dijeron que, Mati Álvarez le tiene miedo y que debe aceptar cualquier reto que le toque ante ella, porque es cuestión de tiempo para que Golden Champion pierda de manera más constante ante Kat-Attack.

Por otro lado, Mati Álvarez ya se pronunció y dijo que no era miedo, pero aseguró que, cuando le toca competir contra Katia, Natali o Valery no se siente motivada, a comparación de cuando ve que se tendrá que medir contra Evelyn Guijarro o Doris del Moral; y añadió que, enfrentar a Sniper y Bulldozer la hace mejorar como atleta.

¿Dónde ver en vivo hoy Exatlón México 2026?

Recuerda que, para ver el programa de Exatlón México es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país o dar clic aquí.

