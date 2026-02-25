Exatlón México | Humberto Noriega ganó hoy en vivo la Medalla Varonil y se consagra como el más ganador de la novena temporada

La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y hoy miércoles 25 de febrero de 2026 se llevó a cabo la pelea por la Medalla Varonil, donde Humberto Noriega fue el participante que se hizo con dicha presea y además fue nombrado como el atleta Rojo con más reconocimientos de este tipo puesto que, acumula 5 premios de este tipo y estas fueron sus primeras palabras:

“Raza, quinta medalla en la novena temporada de Exatlón México, ya nos dieron el título de Máximo Ganador de preseas en esta edición. La neta estoy contento y feliz porque ya tenía rato sin estar aquí y poderles platicar. Tenía rato que no estaba aquí desde que gané mi cuarto galardón.

Nada, ustedes me conocen familia Roja, saben que nunca me rindo a pesar de que esta temporada ha sido complicada, yo estoy aquí todos los días, salgo a luchar, salgo a pelear con todo lo que tengo. Este día no fue la excepción hicimos bien las cosas, una buena pista, el tiro también lo hicimos de una buena manera y gracias a eso logramos conseguir esta quinta medallita.

Esta presea va para mi mamá, para mi hermana y por supuesto que también, aunque lo dije en ceremonia, pero se los digo aquí, va para toda la familia Roja, la cual siempre está aquí al pie del cañón apoyándonos todos los días, es por ustedes”, declaró en entrevista exclusiva Humberto Noriega, ganador de la medalla de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México.

¿Dónde ver en vivo Exatlón México hoy miércoles 25 de febrero de 2026?

Recuerda que, para ver hoy en vivo el tercer capítulo de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país; o bien dar clic aquí y así disfrutar del contenido exclusivo del reality deportivo, el cual incluye, videos, notas, entrevistas y programas completos.

