Ella desata la locura en Exatlón México: La guerra de almohadas que encendió La Villa 3026 antes del duelo
Antes de la explosiva Batalla por la Villa 360, Ella sorprendió a todos al proponer una guerra de almohadas que desató risas, adrenalina y liberó la tensión en la competencia.
En medio de la tensión previa a la gran Batalla por La Villa 360, Exatlón México vivió un momento inesperado cuando Ella propuso una guerra de almohadas que llenó la estancia de adrenalina y diversión. La dinámica ayudó a que los atletas liberaran estrés y recargaran energía antes de uno de los enfrentamientos más importantes de la temporada.