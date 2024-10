Yassiel Ledesma sufre fuerte lesión y abandona Exatlón

Exatlón: Fuerzas Especiales vive su segundo draft, en donde 10 atletas buscan formar parte de la octava temporada de Exatlón México. Recordemos que en el primer draft llegaron 12 aspirantes, de los cuales fueron eliminados 2 : Rafa Polinesio y Myrtha Constant, quienes dieron todo de sí para continuar en la competencia pero que, sin embargo, su esfuerzo no rindió los frutos que ellos esperaban. Desgraciadamente, la vida da muchas sorpresas, y en esta ocasión una de las atletas tuvo que abandonar Exatlón aún antes de llegar a los duelos por la permanencia: Yassiel Ledesma quien sufrió una lesión.

¿Qué le pasó a Yessiel Ledesma en Exatlón: Fuerzas Especiales?

Los aspirantes estuvieron jugando en uno de los circuitos más icónicos de Exatlón, el de agua, en donde no solo cuenta la agilidad si no también la fuerza física y por supuesto la puntería. En una de las competencias contra Fátima Rojas, quien logró adelantar a Yassiel en el tubo del circuito, Ledesma sufrió una lesión al caer hacia el agua del estanque, pues tal y como ella explicó mientras la atendían los paramédicos, al caer su rodilla se fue para atrás y no podía ponerse de pie o apoyar para caminar y mucho menos correr con normalidad.

Ernesto Cázares la cargó para llevarla hasta donde sería examinada con más cuidado por los paramédicos que siempre están atentos a cualquier anormalidad que suceda con los atletas mientras la competencia. Y poco tiempo después pudimos ver cómo la máxima autoridad del Exatlón, Antonio Rosique, se acercaba hasta la ambulancia donde yacía Yassiel y le dijo:

Los médicos me han dado la valoración luego de la caída de Yassiel... Yassiel, querida, ¿cómo estás? Yassiel, lo siento mucho, lo siento muchísimo, vi cómo te entregaste, me han platicado cuánto querías esto, cuánto lo soñaste, cuánto lo esperaste (...) Te vi lanzarte como lo hacen los campeones, y en verdad lo siento (...) Los médicos me han dicho que es necesario valorar esa lesión en el hospital, que por ahora no puedes continuar en la competencia, tendrás que atenderte, revisarte, lo siento mucho (...) No es el final que querías, ni que yo quería tampoco (...) Vete a recuperar, ¿sabes algo? Yo aquí y con todo México como testigo te digo que vas a tener otra oportunidad, no hay prisa, recupérate.

En definitiva, lo primordial es cuidar de la salud, sobre todo cuando se trata de atletas que viven de las habilidades que tiene su cuerpo físico, y este tipo de lesiones suceden todo el tiempo, pero la importancia radica en no dejarlo pasar y seguir al pie de la letra lo que los médicos indiquen. Esperamos que Yassiel se recupere pronto y pueda regresar para reclamar su lugar en Exatlón México.

¿Quién es Yassiel Ledesma?

Dedicada al salto de longitud, Yassiel Ledesma ha sido una atleta destacada desde el inicio de su carrera. Cuenta con una marca de 5.75 metros, ha sido campeona regional y nacional, cuenta con medallas de bronce y de plata, y tiene un galardón en el Campeonato Nacional.