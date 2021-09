Exatlón: Ella es la inspiración de Nataly Gutiérrez de Guardianes. (FOTOS)

Nataly Gutiérrez de Exatlón México es una orgullosa mamá deportista que ha representado a México en diferentes ocasiones en torneos internacionales de basquetbol y su hija se ha convertido en su gran inspiración en su vida personal y deportiva.

La niña se llama Ámbar y la noticia del la dulce espera le llegó durante una concentración para selección mexicana mayor de básquetbol. La pequeña nació el 17 de febrero de 2019.

“Sinceramente me tomó por sorpresa ya que cuando supe que estaba embarazada me encontraba concentrada con la selección mayor rumbo a los centroamericanos, pero gracias Dios me sentía preparada y con buena edad para lo que viniera”, dijo a EAC.

La basquetbolista recomienda hacer ejercicio durante el embarazo

Pese a que durante su embarazo Nataly Gutiérrez tuvo que dejar el básquetbol para poder concentrarse en la maternidad, realizó otro tipo de ejercicios durante el embarazo para mantenerse en forma.

“Yo les recomiendo que no dejen de hacer ejercicio y tampoco dejen de soñar. En mi experiencia gracias a que toda mi vida e hecho deporte, durante los 9 meses de embarazo pude hacer ejercicio a mi me ayudo mucho el yoga, el ejercicio funcional y caminar. Esto me ayudo a que Ámbar naciera rápido y por parto natural, también a no subir mucho de peso, a mantenerme ocupada y liberando energía”, explicó.

“Ser madre es parte de ser mujer, pero no por eso debemos abandonar nuestros sueños y o gustos, no es fácil ser atleta y madre pero tampoco imposible”, cerró.

