Exatlón: Mati, Heliud, Pascal y Evelyn llegan como Fuerzas Especiales.

Poderosas energías llegan a las tierras y playas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores para apoyar a los nuevos rostros de nuestro reality show.

La quinta temporada de Exatlón ha regalado grandes sopresas

Contundente Duelo De Los Enigmas por increíbles recompensas Exatlón.

Se trata de Mati Álvarez, Heliud Pulido, Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud, quienes se darán cita el próximo lunes 13 de septiembre en las tierras más exigentes de la televisión.

Los atletas se unen a la quinta temporada como Fuerzas Especiales, con la finalidad de brindar apoyo a los nuevos participantes del programa deportivo número uno de la pantalla chica.

Las cuatro Fuerzas Especiales se comunicaron a nuestro foro de Venga la Alegría, donde adelantaron nuevas sorpresas para la siguiente semana.

“Los vemos muy bien, yo he estado viendo Exatlón, pero siempre empezamos de menos a más; ellos se van adaptando y van haciendo las cosas cada día mejor. Este equipo de Guardianes va a ser letal muy pronto”, expresó Heliud Pulido en exclusiva a VLA.

Mati Álvarez también dio sus primeras declaraciones, ya instalada desde las tierras de Exatlón. La tricampeona se dijo lista para apoyar al equipo rojo en todo lo que se requiera.

“Exatlón es de adaptación, pero veo un equipo fuerte que tiene mucho potencial, nada más falta que se den cuenta”, subrayó Golden Champion.

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Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud están listos para fortalecer a los Conquistadores

El querido Pascal Nadaud también está listo para brindar sus conocimientos a los integrantes del equipo azul. El practicante de rugby quiere regalar nuevas sorpresas este lunes en punto de las 7:30pm.

“Venimos a aportar un poco más de lo que están haciendo, es un gran equipo, pero en este juego estás un día arriba y otro abajo”, expresó.

Por su parte, Evelyn Guijarro tiene los mejores tips y trucos para ayudar a los talentosos integrantes de Conquistadores.

“Ahorita andan enrrachados, pero nosotros venimos a dar buena vibra. Estén atentos porque estamos conviviendo mucho con ellos”, concluyó la también conocida como Sniper.

Las Fuerzas Especiales de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores harán su debut el próximo lunes 13 de septiembre en punto de las 7:30 pm a través de nuestra señal de Azteca UNO. Sé testigo de uno de los momentos más grandes en la historia de nuestro reality show.

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