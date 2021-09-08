Exatlón: Ellas son las mujeres que han ganado el Juego por la Fama.

El Juego por la Fama se ha convertido en uno de los favoritos por parte de los televidentes en casa. Hombres y mujeres han hecho hasta lo imposible para ver su rostro en todas las redes sociales de Exatlón.

Cardiaca final mixta en Fame Fame de Exatlón.

El sueño de todo atleta es aparecer en las plataformas digitales de nuestro programa y que sus logros sean presumidos ante millones de admiradores en casa.

A lo largo de todas las temporadas hemos sido testigos de cardíacos duelos por parte de los participantes más talentosos de nuestro reality show.

Las mujeres también han lucido en esta prueba, dejando claro su supremacía en las tierras y playas más exigentes de República Dominicana.

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Macky González vence a Jahir Ocampo

El primer Juego por la Fama de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores fue inaugurado por Jahir y Macky, siendo esta última la absoluta ganadora.

La querida capitalina derrotó al clavadista en un épico duelo que fue celebrado por miles de mujeres en casa. El público mexicano vio el rostro de la atleta por 24 horas en las redes sociales de Exatlón.

Nataly y Briseida vencen a Tony y Koke

Esta misma noche, fuimos testigos de uno de los duelos más intensos en lo que va de la temporada. El Juego de la Fama se llevó a cabo en duplas, mismas que fueron aplaudidas por los admiradores rojos y azules.

Tras regalar uno de los duelos más memorables, Briseida y Nataly vencieron a Tony y Koke, quienes perdieron la oportunidad de ver sus rostros en Instagram, Facebook y Twitter.

Las jóvenes promesas de República Dominicana demostraron de qué están hechas y pusieron en alto el nombre del equipo rojo.

Casandra Ascencio vence a Pato Araujo

Exatlón: Titanes vs Héroes fue una de las temporadas favoritas de los admiradores, quienes se convirtieron en testigos de la derrota de Pato Araujo en manos de MVP.

El desempeño de la basquetbolista fue aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron su gran puntería en contra del futbolista colimense.

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