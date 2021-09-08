Exatlón: Fusión de Guardianes y Conquistadores protagoniza los mejores memes.

Otra emocionante noche se vivió en las tierras y playas más demandantes de la pantalla chica, donde los atletas se enfrentaron en el Juego por la Fama y la posibilidad de ver sus rostros en todas las redes sociales de Exatlón.

Carrera de relevos varonil por fama Exatlón.

Llamó la atención que los atletas corrieron en duplas, sin importar mezclar integrantes de Guardianes y Conquistadores. Los caballeros concursaron para batirse en la final mixta contra sus rivales Briseida y Nataly.

La final varonil concluyó con una trepidante batalla entre Osirys y Jonathan contra Koke y Tony, quienes dejaron el corazón en una de las pruebas más exigentes en las tierras de República Dominicana.

Koke y Tony fueron los ganadores de la prueba varonil, quienes se enfrentaron a sus rivales Nataly y Briseida en el circuito más trepidante de nuestro reality show.

Hombres y mujeres se quedaron con una vida; sin embargo, las mujeres Nataly y Briseida se convirtieron en las absolutas ganadoras de El Juego por la Fama.

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Las poderosas duplas del Juego por la Fama desatan memes

Uno de los duelos más comentados fue el de Alan y La Bestia, quienes quedaron eliminados, pero también regalaron épicos momentos con su velocidad y excelente puntería.

Koke y Antonio, quienes fueron apodados como Los Invictos, se volvieron tendencia en todas las plataformas digitales. Recordemos que, estos dos nuevos rostros de Exatlón, cautivaron a la audiencia desde su primera huella en nuestro reality show.

Jonathan y Osirys tampoco se quedaron atrás, ya que regalaron cardíacas batallas que dieron de que hablar entre los fanáticos en casa. El estudioso del Exatlón, también apodado como El Faraón de Neza, presumió su gran adaptación en las últimas semanas el programa.

Los memes y reacciones se hicieron presentes, ya que internautas aplaudieron la decisión de ver una mezcla entre Guardianes y Conquistadores.

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le beso el cerebro a la persona que creo él relevos por la fama, está bien entretenido ver relevos que ni en su vida creíste que harían un relevo #JuegoPorEnigmas pic.twitter.com/tkzWXokjdv — stephy🐞 (@yellowxforce) September 8, 2021

La verdad me sentía muy confiada en que iban a ganar David y Alan #JuegoPorEnigmas pic.twitter.com/quqFRfI5sr — Vero🥥 (@_evestan) September 8, 2021

O sea, sí, muy padre Alan y el dios de David. Pero es que Koke y Antonio me jalaaaan; ojalá ganen. 🤩#JuegoPorEnigmas pic.twitter.com/cNePMvjJ6W — 𝓛𝓮 𝓜𝓲𝓻𝓪𝓷𝓭𝓪 𝓟𝓻𝓮𝓼𝓵𝓮𝔂 (@its_apriiil) September 8, 2021