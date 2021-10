Exatlón: Osirys enfrenta a Macky con polémico mensaje. (VIDEO)

Resurge la polémica entre Osirys y Macky en Exatlón México. El Faraón de Neza fue contundente al asegurar que si el equipo azul pierde la segunda Batalla por la Supervivencia, La Amazona será una de las atletas que salga a defender su lugar.

“Yo sé que tal vez esa persona no acepte que va a ir; estoy hablando de Macky que es a la que le toca ir”, dijo Chacorta en el avance del programa del próximo domingo.

Capítulo 44 pt. 2 | Diferencia mínima en Supervivencia de Exatlón. | Exatlón México

Osirys se mantiene en el ojo del huracán

El practicante de parkour además de ser el fan número uno de Exatlón, se ha convertido en el protagonista de muchas polémicas. Ximena Duggan, Marysol Cortés, Koke y algunos de los atletas rojos han sido con quienes Osirys ha intercambiado ideas, estrategias y declaraciones.

La última controversia del joven de 18 años fue con Alan, quien se molestó por el festejo que hizo el atleta azul cuando lo derrotó en una prueba crucial.





“Osirys hizo una celebración directa para mí. Siento que fue porque desde el inicio de la temporada no me pudo ganar. Fue una mala pasada porque yo nunca le he faltado al respeto a nadie del equipo”, dijo Thriller sobre la actitud de Chacorta.

No olvides perderte el desenlace de esta nueva polémica el próximo domingo a las 8 p.m. por la señal de Azteca UNO.

