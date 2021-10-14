Exatlón: Valery impacta a todo México con sus FOTOS.

Valery Carranza, quien debutó en la cuarta temporada de Exatlón, cautivó a sus 606 mil seguidores de las redes sociales con espectaculares fotografías en Instagram.

La también conocida como Melena Azul brilló de pies a cabeza con un retrato cubierta de arena.

“Me encanta esta foto”, escribió la jugadora de tocho bandera en la imagen que ganó 28 mil corazones rojos en Instagram.

Por si fuera poco, la exintegrante del equipo azul reapareció ante sus fanáticos con un radiante cambio de look que se robó todas las miradas.

Valery se cortó el cabello a la altura de los hombros, look que enmarcó sus pómulos y dejó ver su lado más atrevido tras concursar en las tierras más exigentes de la televisión mexicana.

“Tan chula”, escribió Casandra Ascencio debajo de las nuevas fotos de Valery Carranza que flecharon corazones.

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Valery Carranza se convirtió en una de las atletas más queridas de Exatlón

Fue en la temporada Exatlón: Titanes vs Héroes donde los fanáticos vieron por primera vez la magia de Valery Carranza dentro de los circuitos.

La coahuilense sorprendió a millones de televidentes con su puntería y agilidad, características que la colocaron como una de las favoritas de nuestro reality show.

Valery también tuvo algunas polémicas dentro de su paso por Exatlón, especialmente con su compañera de equipo Cecy Wushu.

“Lo que pasó con mi compañera Cecy Wushu… yo por ejemplo a mis amigos les doy mi confianza y les abro mi corazón. Yo soy mucho de practicar mi lealtad, si yo te brindo mi apoyo y si tú me juegas chueco, yo de verdad no vuelvo a sentir esa confianza”, expresó Melena Azul a Venga La Alegría hace unos meses.

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