Exatlón: Briseida levanta la polémica con mensaje ¿a Jahir?

La polémica y controversia han estado presentes en todo momento en la quinta temporada de Exatlón México.

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La más reciente fue protagonizada por Briseida Acosta, quien no está conforme con las estrategias que se han tomado en el equipo de Guardianes.

Y es que a la deportista olímpica le gusta ser directa y honesta, por ello señaló que no está de acuerdo con lo que se ha vivido en los últimos días en el campamento rojo.

Briseida habla sobre lo que pasa en su equipo

Ayer por la noche, al inicio del programa, Guardianes llegaron a la Fortaleza tras una gran victoria sobre Conquistadores; no obstante la taekwondoín contó a Paulina y Tony un hecho que ocurrió fuera de cámaras. Según la olímpica mexicana fue directa al decirle a alguien de los rojos que sus estrategias no servían y que era mejor cambiar.

Hasta el momento se desconoce el nombre del atleta que fue enfrentado por Briseida, pero todo indica que sería Jahir quien desde el primer día se ha afianzado como el líder de los rojos. ¿Será el principio del fin para Teniente Tiburón?

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