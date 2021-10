Exatlón: ¿Osirys protege a Tanya? Duggan fue contundente.

Ser quien lleva las estadísticas del equipo de Conquistadores ha representado un problema para Osirys.

Y es que ha sido criticado en más de una ocasión por sus compañeros, tal como sucedió de manera indirecta tras el Reto de Eliminación al que fue Duggan y no Tanya.

La baterista ocupa la segunda posición en la tabla de efectividad femenil de su equipo; por ello se dijo insatisfecha por ser una de las elegidas para ir a la pasada pugna máxima.

“No quiero que piensen otra cosa, solo quiero que lleven las cosas más claras o me aclaren las cosas”, señaló Duggy.

Macky y Sol coincidieron que el peor error que pudieron tomar fue dejar a una sola persona (Osirys) como la encargada de llevar las estadísticas; incluso dejaron entrever que podría ser una estrategia del practicante de parkour de protegerse a sí mismo y a Tanya, con quien tiene más cercanía.

“El tema es que Duggan en la noche hizo conciencia de que la estadística de Chacorta y de Tanya no fue del todo justa. No estamos acusando a nadie, pero el equipo no confía en el equipo”, dijo La Amazona.

Los memes y reacciones en redes sociales no quedaron fuera, pues el Faraón de Neza se volvió nuevamente tendencia por sus acciones.

claramente los azules no tienen ni la más mínima idea de las estadísticas #MedallaMemorable pic.twitter.com/mIINYEWXRU — santi (@goodbyeterrence) October 19, 2021

