Exatlón: Macky lanza polémico mensaje contra exatletas azules.

Macky González continúa siendo una de las mujeres más polémicas de Exatlón, después de realizar múltiples comentarios que llaman la atención de los atletas y del público mexicano.

En el reciente juego por la Fortaleza, la atleta mexicana no se quedó callada; lanzó una contundente indirecta a El Loco Arreola y Kevin Cerda.

La participante de 32 años confesó que se siente muy orgullosa con la llegada de Yusef Farah, pues se ha adaptado rápido a los circuitos de Exatlón.

Macky González subrayó que el refuerzo más destacado de Conquistadores ha sido El León Libanés debido a su capacidad de anotar puntos a favor del equipo azul.

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Discurso de Macky González divide la opinión en las redes sociales

Antes de jugarse la batalla por la Fortaleza, Macky destacó el buen trabajo de su compañero Yusef en las tierras y playas más demandantes de la televisión.

La llegada de Yusef es lo que necesitaba el equipo. Habíamos tenido integrantes en ese lugar que por una u otra razón no lograban, para mi punto de vista, empatar en el papel que ahora Yusef ha tomado

Él es la persona experimentada que tiene voz, que tiene liderazgo, que puede aconsejar a los niños porque él ya estuvo en otras temporadas. Yo estoy muy contenta con la llegada de Yusef

No es la primera vez que la poblana menosprecia el trabajo de los refuerzos del equipo azul; en su momento tuvo un tenso enfrentamiento con El Loco Arreola por imprimir bajo ánimo al equipo con su lesión.

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