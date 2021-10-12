Exatlón: Jahir y Koke llevan rivalidad ¿a los empujones? (VIDEO)
La fuerte competencia llega a su punto más alto en el reality más demandante de la televisión.
Las rivalidades se han afianzado en la quinta temporada de Exatlón, el reality show más demandante de la televisión mexicana.
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La semana inició con la Batalla por la Fortaleza, donde el equipo rojo obtuvo la victoria; sin embargo se vienen momentos de tensión en las tierras y playas de República Dominicana.
Koke Guerrero y Jahir Ocampo se enfrentan
Este martes 12 de agosto, las cosas se podrían salir de control; Koke Guerrero de Conquistadores y Jahir Ocampo de Guardianes van a protagonizar un roce que llegaría a los empujones.
De acuerdo con el adelanto que puedes ver en las redes sociales oficiales de Exatlón, los deportistas tendrán un percance durante el Duelo de los Enigmas.
Y es que Jahir impide el paso a su adversario, por lo que Koke molesto comienza a empujarlo; no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento esta noche a las 7:30 por la señal de Azteca UNO.
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