Exatlón: Jahir y Koke llevan rivalidad ¿a los empujones? (VIDEO)

Las rivalidades se han afianzado en la quinta temporada de Exatlón, el reality show más demandante de la televisión mexicana.

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La semana inició con la Batalla por la Fortaleza, donde el equipo rojo obtuvo la victoria; sin embargo se vienen momentos de tensión en las tierras y playas de República Dominicana.

Koke Guerrero y Jahir Ocampo se enfrentan

Este martes 12 de agosto, las cosas se podrían salir de control; Koke Guerrero de Conquistadores y Jahir Ocampo de Guardianes van a protagonizar un roce que llegaría a los empujones.

De acuerdo con el adelanto que puedes ver en las redes sociales oficiales de Exatlón, los deportistas tendrán un percance durante el Duelo de los Enigmas.

Y es que Jahir impide el paso a su adversario, por lo que Koke molesto comienza a empujarlo; no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento esta noche a las 7:30 por la señal de Azteca UNO.

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