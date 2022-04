Exatlón: Pato Araujo se burla del equipo azul. (VIDEO)

Los atletas de Exatlón: All Star finalmente entran a la recta final de la competencia, donde solo un hombre o una mujer se coronará como el absoluto campeón de esta sexta temporada.

Rojos ganadores del primer duelo de Supervivencia Exatlón All Star.

Los rojos continúan sacando su mejor versión, pues ya ganaron el primer Duelo por la Supervivencia, poniendo a Doris del Moral en riesgo de abandonar Exatlón.

Por su parte, los azules se mantienen dando su mejor esfuerzo, aunque su frustración es constante por no poner a salvo a todos los integrantes de su equipo.

Pato Araujo es uno de los competidores que se dio cuenta de la frustración del equipo azul y no dudó en mandar un contundente mensaje a las cámaras de Exatlón: All Star.

Te puede interesar: Exatlón: Esto es todo lo que tienes que saber de la Gran Final.

Pato Araujo se burla de los azules con fuerte mensaje

Fue en la fortaleza, donde Pato Araujo externó las debilidades de sus rivales azules: “Se frustran ellos y empiezan a aventar cosas”, expresó sobre el reciente comportamiento de La Bestia.

“Nosotros nos hemos dado cuenta de algunas frustraciones que ha tenido el equipo azul. Creo que ya están sintiendo los azules lo que en algún momento nosotros sentimos. El equipo azul ha tenido episodios de desesperación, quizá el juego que viene puede que les cambie el estado de ánimo”, declaró el colimense.

Aristeo Cázares es otro de los atletas escarlatas que ha notado las dificultades que enfrentan La Bestia, Evelyn y Javi por no poder controlar su frustración.

“Se está demostrando que están reaccionando ante las perdidas de una forma explosiva. Evelyn lanza corchos, La Bestia también tiene sus arrebatos, Koke está en silencio, pero un poco frustrado. La presión es diferente en los Duelos de Supervivencia”, dijo el veracruzano.

Y no podía faltar la opinión de la tricampeona Mati Álvarez, quien no duda en coronarse de nueva cuenta en la edición All Star.

“Están un poco desesperados porque esta semana nos ha ido muy bien. Saben que están compitiendo contra los cuatro mejores rojos de toda la historia; los cuatro campeones”, expresó.

También te puede interesar: Exatlón: Pato enciende la polémica por este homenaje a Zudikey.