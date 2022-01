Exatlón: Paulina es eliminada y se queda a un paso de la final.

No cabe duda que Exatlón México cada día nos sorprende más, pues esta vez Paulina fue la eliminada pese al récord histórico que impuso ante Macky González.

Apenas el día de ayer venció a la poderosa Macky González, pero eso no impidió que fuera la eliminada de esta noche de jueves y así decirle adiós para siempre a las playas y tierras más demandantes en República Dominicana.

Lamentablemente, la practicante de judo quedó fuera de nuestro reality show deportivo, a pesar de haber tenido un gran nivel de efectividad en la competencia, especialmente en los Duelos de Eliminación.

Paulina va de ganadora a eliminada

Este miércoles, Paulina Martínez eliminó a Macky González de Exatlón México, causando una gran sorpresa y respeto de sus compañeros y seguidores, pues logró vencer a la campeona y una de las atletas más podersas de la presente temporada.

Desafortudamente, la Amazona no llegó a la quinta temporada de Exatlón México con el mismo nivel y fuerza de aquella primera temporada, pues las secuelas del COVID-19 hicieron de las suyas y no le permitieron estar al 100% de su capacidad deportiva; no obstante fue una victoria de Bengala que quedará para la posteridad.

Sin embargo, este jueves la suerte no le sonrió a la judoca y dos mujeres rojas fueron las elegidas en este capítulo para ganarse la permanencia en la fase final nuestro emocionante reality show deportivo.

Esta vez tocó el turno a Dynamom y Paulina Martinez enfrentarse para que una se quedara y otra se fuera, lamentablemente fue la segunda la que se despidió y vio truncado su sueño de ganar, pero consolidó el de ser ya una leyenda de nuestro programa.

