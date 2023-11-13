Exatlón México: ¿Qué equipo gana la Villa 360 este lunes 13 de noviembre?

Estamos arrancando una nueva semana de competencia dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas han pasado por momentos muy complicados, ya que han enfrentado nuevos circuitos que los llevaron al límite de sus capacidades.

El nuevo ciclo dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, le abre la puerta a los dos equipos de sumar triunfos y comodidades, para seguir unidos una semana más.

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¿Quién gana el Duelo por la Villa 360 de Exatlón México?

La semana pasada, tuvimos dos duelos por la Villa 360 de Exatlón México, donde los integrantes del equipo rojo se lograron imponer con cierta facilidad a los azules, quienes han tenido ciertas complicaciones para poder mostrar su mejor versión.

Sin embargo, este lunes tienen una nueva oportunidad para lograr un triunfo importante, que les brindará ciertas comodidades, para estar mejor descansados de cara a los retos que van a enfrentar, pues uno de sus elementos ya está instalado en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Por su parte, los integrantes del equipo rojo, quieren seguir imponiendo condiciones en cada uno de los enfrentamientos, y van a salir a dejarlo todo para poder defender la Villa 360 de Exatlón México.

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¿Cómo y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles sobre el Duelo por la Villa 360 de Exatlón México, los podrás seguir de lunes a viernes por la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 horas. Los domingos, no te puedes perder el Duelo de Eliminación a las 19:00 h.

