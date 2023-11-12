Exatlón México: ¿Quién ganó el Duelo por la Supervivencia hoy 12 de noviembre?

Las playas de Exatlón México, han sido testigo de proezas inolvidables y momentos épicos, con atletas que han dejado el alma en cada competencia. Desde las leyendas que regresaron para demostrar su gran nivel, hasta los recién llegados que han sorprendido a todos con su destreza. Y hoy, 12 de noviembre, vamos a conocer al equipo ganador del segundo Duelo por la Supervivencia.

Cabe recordar que el pasado viernes, en el primer Duelo por la Supervivencia, los rojos lograron imponerse, dejando el marcador 10-5, lo que ha sentenciado a uno de los azules, al Duelo de Eliminación.

Supervivencia I de Exatlón México | Programa 5 | 10 noviembre 2023

Este domingo, los azules buscan la redención. Después de la caída en el primer duelo, se encuentran en la encrucijada de dar lo mejor de sí, para llevar a uno de los rojos al enfrentamiento decisivo.

¿Quién gana el Duelo de Eliminación hoy 12 de noviembre?

La tensión está en el aire, y la incertidumbre de quién prevalecerá en el segundo Duelo por la Supervivencia, agita las emociones de los espectadores.

La competencia promete ser cerrada y emocionante. Los atletas, están conscientes de que cada punto es fundamental para ellos, por lo que van a salir a dejarlo todo en cada circuito.

En la batalla más cerrada de la temporada, los rojos han vuelto a imponerse a los azules, quienes han cerrado la semana con su derrota en el Duelo por la Supervivencia, aunque las emociones estuvieron al límite, ya que los atletas se enfrentaron a un circuito totalmente nuevo.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todos los resultados dentro de las playas de Exatlón México, las podrás seguir de lunes a viernes por la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.

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