Exatlón: Así fue el reencuentro de Pato Araujo y Lino Muñoz en la boda de Ana Lago.

El fin de semana pasado, vivimos una boda colosal junto a grandes compañeros y amigos de Exatlón México, pues la unión de Ana Lago y su pareja fue el lugar perfecto para que varios exparticipantes se volvieran a ver después de salir de las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Te puede interesar: ¡Hay matrimonio! Casandra Ascencio y Yomi triunfaron en la boda de Ana Lago.

Participantes del equipo rojo y azul, volvieron a tocar el corazón de millones de fans, pues los atletas se unieron y dejaron ver la gran relación que han forjado fuera de las playas de República Dominicana, sin importar los colores que defendieron en el pasado.

El reencuentro de Lino Muñoz y Pato Araujo.

Durante la celebración hubo un momento de tensión, pues varios señalaban el reencuentro que habría entre Pato Araujo y Lino Muñoz, ya que recordemos que existió una supuesta traición del futbolista al momento de que el atleta fue eliminado del reality.

Cabe mencionar que, en competencia, el equipo rojo tomó la decisión de dejar a Lino Munoz sin opciones para poder seguir en Exatlón, por lo que el atleta fue eliminado por Patricio Araujo, ya que todos le dieron sus medallas y vidas extras a la leyenda roja.

Ahora, tras el gran evento que volvió a reunir a los atletas, se puedo apreciar que entre Pato Araujo y Lino Muñoz, no existe alguna enemistad sino todo lo contrario.

Ambos atletas han mostrado el respeto, cariño y admiración que sienten el uno por el otro, incluso pasaron un momento muy especial con los demás integrantes del equipo rojo.

También te puede interesar: Sol Cortés recuerda a Steph Gómez con emotiva FOTO.

Tras ver esta situación, varios de sus fieles seguidores se quedaron completamente felices al poder ver a toda la familia roja reunida en paz y sin ningún tema pendiente.

