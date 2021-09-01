RICARDO “EL LOCO” ARREOLA
Conquistadores | Exatlón
Edad: 41 años.
- Nuevo León.
Disciplina: Artes marciales mixtas.
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Edad: 41 años.
- Nuevo León.
Disciplina: Artes marciales mixtas.
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