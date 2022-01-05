Exatlón: Uriel se disculpa con Nataly tras arrastrarla en Exaball.

La noche de ayer vivimos una de las controversias más fuertes en lo que va de la quinta temporada de Exatlón, esto fue durante el juego Exaball, donde los Conquistadores no han encontrado la forma de vencer a los Guardianes.

Ayer, la esperanza estaba puesta en Uriel, quien logró anotar en dos ocasiones, pero también tuvo un fuerte enfrentamiento con Nataly a quien arrastró un par de metros causando la molestia de todos los Guardianes

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Uriel se disculpa con Nataly en la ceremonia de Exatlón

Por eso, este día el joven atleta se disculpó ante todos sus rivales, y estas fueron las palabras que expresó por lo sucedido el día de ayer.

Acerca del Exaball, ya escuché mucho sobre esa jugada que hubo, esa disputa sobre el balón, pues cuando hacen el tiro, la pelota cae abajo de nuestra canasta. Yo estaba más cerca de mis compañeros, tú eras la más cerca y yo agarré el balón; tú te aferraste a el y conociendo tus capacidades de que eres una excelente basquetbolista y eres muy fuerte, pues te aferraste y yo no podía dejar el balón cuando les faltaba un punto...

Espero no haberte lastimado o algo, que no creo, porque vuelvo a repetir, eres muy fuerte pero no quería tampoco dejárselas fáciles

Uriel también se disculpó con todas las mujeres que se sintieron ofendidas.

"Para terminar, el comentario sobre que la mujer era un poco más sensible en sus emociones, a lo mejor algunos opinaron diferente y respeté bien sus puntos de vista. Yo lo hablé con mi equipo y también tenían otros puntos de vista. Mi mensaje no era para atacarlas o lastimarlas. Sería muy tonto ofender a una mujer, yo tengo madre y todos tenemos madre", expresó.

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