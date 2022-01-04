Exatlón: Duggan manda contundente indirecta a Zudikey tras su pelea.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores está en sus últimas semanas, por lo que rojos y azules se encuentran dando su mayor esfuerzo para llegar a la última semana de esta aventura.

La controversia también se ha hecho presente entre los participantes de la quinta temporada, incluyendo la pelea de Duggan contra Zudikey y Heber.

Fue en el capítulo número 100 de Exatlón, donde la baterista expresó su molestia por los gritos de sus rivales rojos y acusó “faltas de respeto” a su persona.

Ximena Duggan enfrentó a Zudy y Heber en la ceremonia de Exatlón, ya que no estuvo conforme con sus gritos eufóricos en Exaball.

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Duggan manda indirecta a Zudikey tras su pelea

En el avance del capítulo de esta noche se puede ver a Duggan molesta con Zudikey, por lo que no duda en mandarle un contundente mensaje ante las cámaras de Exatlón.

El otro día, Zudy estaba bastante preocupada por mi desempeño después de alzar la voz al haberme defendido. No sé si tenga que ver que esté intentando meterse en la mente de todos nosotros con comentarios y cosas así para ver qué le funciona

La integrante de Conquistadores asegura que la velocista quiere distraer el equipo azul con gritos y comentarios.

A los rojos ahorita los siento como mal porque hemos estado ganando bastante y esas cosas

Heber Gallegos es otro de los involucrados en esta polémica; sin embargo, el chihuahuense asegura que no tiene nada personal en contra de Ximena Duggan.

Atleta de Conquistadores también se lleva los reflectores por su actitud

Uriel fue otro de los atletas más comentados de la noche anterior, ya que realizó un controversial debut en Exaball que no fue del agrado de sus rivales.

El atleta arrastró a Nataly por la cancha, acto que los Guardianes no tomaron de la mejor manera.

Uriel anotó un par de canastas, pero su esfuerzo no fue suficiente y su equipo terminó perdiendo uno de los Exaball más cardíacos de la quinta temporada.

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