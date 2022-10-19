Exatlón: El video que nadie vio y que exhibe a Emmanuel tras polémica discusión.

La tercera semana de Exatlón México comenzó con grandes emociones, pues sucedió algo que nadie esperaba, ya que por primera ocasión los Famosos lograron salir de la barraca metálica, esto tras dos intentos fallidos.

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Todos los atletas que aceptaron el reto de ir a las playas más demandantes de la televisión mexicana, saben que tienen la obligación de entregar su máximo rendimiento en cada una de las competencias que enfrentan.

Así lo demostraron los Famosos, quienes salieron centrados en alcanzar su objetivo, mismo que lograron con un marcador de 10-7.

Tras ganar por primera ocasión la villa 360º de Exaltón México, los atletas les agradecieron a sus millones de fans por todo el apoyo que les han dado en estos días.

Familia roja, estamos muy contentos de que por primera vez vamos a estar en la villa 360º. Por favor no dejen de confiar en nosotros, estamos dando nuestro máximo esfuerzo

Emmanuel tuvo una actitud poco deportiva y causó molestia.

Sin embargo, hubo un momento que nadie logró ver, ya que Emmanuel tomó una actitud que no les gustó a los fans y que es poco deportiva, por lo que sus palabras han causado una fuerte polémica.

Azules, pero con suerte. No somos Famosos, pero estamos ganando. Estoy diciendo que llevamos ganado la villa tres semanas, lo ha visto todo México

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Sin duda, sus palabras no fueron bien vistas por los Famosos, quienes tomaron una actitud serena, pues ellos tenían un objetivo claro, ganar.

¿Qué está pasando? 😱 Emmanuel está seguro que la Villa 360° será de ellos una vez más, ¿lograrán remontar? 😳 Los ánimos se están calentando entre equipos. 🔥 #DueloInternacional pic.twitter.com/I8VxrS6oxZ — Exatlón México (@ExatlonMx) October 18, 2022

Nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo, en lo que somos nosotros, nosotros sabemos…

Al final, Emmanuel se tuvo que comer sus palabras, porque no logró entregar los puntos clave para su equipo.

