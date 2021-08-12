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YARELI ARGUIJO

Conquistadores | Exatlón

YARELI GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 24 años.

Fecha de Nacimiento: 4 de enero de 1997.

- Nuevo León.

Disciplina: Fútbol Bandera y ex gimnasta.

  • Gimnasia Rítmica:

Representante de Nuevo León en Olimpiadas Nacionales (2005 al 2013).

Subcampeona Nacional 2010.

Campeona Nacional 2011.

Medalla de Bronce en Olimpiada Nacional 2012 en conjunto.

  • Fútbol Bandera:

Participación en National All Tournament en Nirsa Championship Series en Florida,EEUU.

Subcampeona en Nirsa Championship Series 2018 y 2019.

Campeonato en Universidad Nacional 2019.

Campeonato del torneo Internacional Fútbol Bandera categoría Golden.

Yareli fue eliminada en la semana seis del Exatlón.

YARELI ARGUIJO

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