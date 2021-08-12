YARELI ARGUIJO
Conquistadores | Exatlón
Edad: 24 años.
Fecha de Nacimiento: 4 de enero de 1997.
- Nuevo León.
Disciplina: Fútbol Bandera y ex gimnasta.
- Gimnasia Rítmica:
Representante de Nuevo León en Olimpiadas Nacionales (2005 al 2013).
Subcampeona Nacional 2010.
Campeona Nacional 2011.
Medalla de Bronce en Olimpiada Nacional 2012 en conjunto.
- Fútbol Bandera:
Participación en National All Tournament en Nirsa Championship Series en Florida,EEUU.
Subcampeona en Nirsa Championship Series 2018 y 2019.
Campeonato en Universidad Nacional 2019.
Campeonato del torneo Internacional Fútbol Bandera categoría Golden.
Yareli fue eliminada en la semana seis del Exatlón.
YARELI ARGUIJO